Politika

BLOKADERI POKAZALI SVOJE LICE I POLITIKU!!! Izašli iz sale i odbili da ispoštuju makar i minut ćutanja za generala Mladića (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 11:34

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BLOKADERI su po ko zna koji put pokazali svoje pravo lice i koliko mrze sve što je srpsko.

БЛОКАДЕРИ ПОКАЗАЛИ СВОЈЕ ЛИЦЕ И ПОЛИТИКУ!!! Изашли из сале и одбили да испоштују макар и минут ћутања за генерала Младића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokaderi su bez trunke stida i srama odbili da ispoštuju minut ćutanja Ratku Mladiću u Novom Sadu.

Oni su potom, bez ikakve griže savesti, napustili salu.

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