N1 TRAŽI HAPŠENJE NAVIJAČA ZVEZDE ZBOG GENERALA MLADIĆA: Sraman potez blokaderskih medija

NOVINAR blokaderskog medija N1 zatražio je od Tužilaštva hapšenje navijača Zvezde zbog toga što su tokom utakmice odali počast generalu Ratku Mladiću.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

"Poštovani,

Ja sam Predrag Popović, novinar sajta N1 iz Beograda.

Na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana odigranom 6.9.2026. na stadionu "Rajko Mitić", viđena je poruka na severnoj tribini "Pravac Potočari" iznad koje je bila zastava sa likom preminulog Ratka Mladića, generala vojske Republike Srpske, doživotno osuđenog za ratne zločine.

U Potočarima je 1995. godine ubijeno oko 8.000 ljudi, a to delo je deo presude Ratku Mladiću.

Prema Krivičnom zakoniku Srbije kažnjivo je da se javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodo u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba?

S poštovanjem

Predrag Popović

Predrag Popović

senior novinar web medija", navodi se u dopisu.