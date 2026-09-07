N1 TRAŽI HAPŠENJE NAVIJAČA ZVEZDE ZBOG GENERALA MLADIĆA: Sraman potez blokaderskih medija
NOVINAR blokaderskog medija N1 zatražio je od Tužilaštva hapšenje navijača Zvezde zbog toga što su tokom utakmice odali počast generalu Ratku Mladiću.
"Poštovani,
Ja sam Predrag Popović, novinar sajta N1 iz Beograda.
Na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana odigranom 6.9.2026. na stadionu "Rajko Mitić", viđena je poruka na severnoj tribini "Pravac Potočari" iznad koje je bila zastava sa likom preminulog Ratka Mladića, generala vojske Republike Srpske, doživotno osuđenog za ratne zločine.
U Potočarima je 1995. godine ubijeno oko 8.000 ljudi, a to delo je deo presude Ratku Mladiću.
Prema Krivičnom zakoniku Srbije kažnjivo je da se javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.
Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodo u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba?
S poštovanjem
Predrag Popović
Predrag Popović
senior novinar web medija", navodi se u dopisu.
Preporučujemo
ALEKSIĆ I PARANDILOVIĆ RAZOTKRIVENI
07. 09. 2026. u 13:00
ŠEF OBEZBEĐENjA GENERALA MLADIĆA: Ratko je vodio računa o vojsci, o svom narodu
07. 09. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)