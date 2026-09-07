URUŠIO SE SPRAT ZGRADE U CENTRU RIMA: Spašene četiri osobe, sve ekipe su na terenu (VIDEO)
U ULICI Kola di Rijenco u Rimu oko 10.15 urušio se deo sprata, a specijalni timovi su spasili četiri osobe.
Na lice mesta, kako prenose mediji, upućene su dve ekipe vatrogasaca i vozilo sa merdevinama.
Na terenu su i specijalizovane ekipe USAR za pretragu i jedinice sa psima, policijski službenici i ekipe hitne pomoći.
Nakon nesreće, cela zgrada u ulici Kola di Rijenco, koja je trenutno u fazi renoviranja, zatvorena je, prenosi agencija Adnkronos.
Direktorka vatrogasne službe Beatris Tanci rekla je da je do nesreće došlo kada se delimično urušio plafon između prizemlja i prvog sprata i potvrdila da su četiri osobe spašene.
Dodala je da su u toku radovi na renoviranju hotela "Dei Konzoli" koji se nalazi iznad prodavnice, te da postoji mogućnost da je uzrok pada "nagomilani materijal" koji je "preopteretio podove" na gradilištu.
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