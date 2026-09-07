HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Jedan detalj sa večitog derbija ih je totalno zaprepastio
KAKVE scene u Beogradu!
Crvena zvezda i Partizan su odigrali 180. večiti derbi, a pre početka utakmice, sjajan prizor viđen je na najvećem srpskom sportskom objektu, pošto su navijači oba kluba uglas skandirali ime generala Ratka Mladića, komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske.
Podsećanja radi, proslavljeni srpski general nedavno je, 28. avgusta, preminuo u Haškom tribunalu, a njegovo ime su "delije" skandirale i na meču Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja.
I sve to zaprepastilo košije, Hrvati gledaju i ne veruju da su se Delije i Grobari ujedinili, pa sakndirali u čast generala Ratka Mladića.
Evo kako "Slobodna Dalmacija" izveštava sa najveće svetkovine srpskog fudbala:
- Stadion je bio pun, pre utakmice, iznenađujuće, nije bilo nereda i uobičajenih huliganskih obračuna u gradu, nije ih bilo ni na stadionu. Navijači su sve vreme veličali nedavno preminulog Ratka Mladića, zbog čega je Zvezda već dobila strogu kaznu od UEFA. Od srpskog saveza, prilično smo sigurni, neće...
"Sportske novosti" izveštavaju da je utakmica počela minutom ćutanja za Mladića.
- Delije i Grobari su se ujedinili u veličanju srpskog generala, vikali su "Ratko Mladić je jedan od nas" - zatečeni su hravtski mediji.
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