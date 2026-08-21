KURTIJEVA POLICIJA PONOVO HAPSI SRBE: Privedena dva odbornika iz Leposavića

ODBORNICI u Skupštini opštine Leposavić Vladimir Radosavljević i Aleksandar Lazović, aktivisti stranke Srpska demokratija, privedeni su juče u policijsku stanicu Sever u Kosovskoj Mitrovici, a potom pušteni uz novčanu kaznu, nakon što su u Prištini lepili plakate na kojima piše da su NATO i Kfor odgovorni za loš položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

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Privođenje Radosavljevića i Lazovića potvrđeno je iz Srpske demokratije, dok je zamenik direktora policije za region Sever Veton Eljšani potvrdio da su pušteni, uz novčanu kaznu zbog remećenja javnog reda i mira.

Radosavljević je objavio video snimak na društvenim mrežama,na kojem se vidi kako on i Lazović u blizini glavnog štaba Kfor-a u Prištini lepe plakate na kojima je, na engleskom jeziku, ispisano: "NATO i Kfor su saučesnici u proterivanju Srba sa Kosova" a privedeni su nakon objavljivanja snimaka.