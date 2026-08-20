Tenis

HAOS PRED JU-ES OPEN: Turnir još nije ni počeo, navijači besni zbog jedne stvari

М.М.

20. 08. 2026. u 10:45

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ХАОС ПРЕД ЈУ-ЕС ОПЕН: Турнир још није ни почео, навијачи бесни због једне ствари

Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslednji Grend slem sezone, JU-ES Open, još nije ni počeo, a već je podigao ogromnu prašinu u sportskoj javnosti. Međutim, tema nisu ni žreb, ni favoriti, već astronomske cene ulaznica koje su izazvale talas ogorčenja među ljubiteljima tenisa širom sveta.

Prema podacima sa zvaničnih platformi za preprodaju karata, najjeftinija propusnica za prvi dan glavnog žreba dostigla je neverovatnu cifru od 363 dolara. Podsećamo, ova karta omogućava ulaz na kompleks u Flešing Medousu i pristup samo spoljnim terenima, dok su mečevi na najvećim stadionima, poput "Artur Eša", nedostupni bez dodatne, znatno skuplje doplate.

Ono što je najviše razljutilo navijače je poređenje sa ostala tri najveća turnira, gde su cene za istu vrstu usluge gotovo deset puta niže. Primera radi, slična propusnica za ovogodišnji Vimbldon koštala je oko 44,70 dolara, dok je na Rolan Garosu cena iznosila 45 dolara. Još drastičniji primer stiže iz Melburna, gde je najavljeno da će ulaznica za spoljne terene za Australijan open 2027. godine koštati svega 35 dolara.

Društvene mreže preplavljene su negativnim komentarima teniskih fanova koji planiraju put u Njujork. Mnogi ističu da "beli sport" u Sjedinjenim Američkim Državama postaje dostupan isključivo eliti, dok je prosečnom navijaču praktično onemogućeno da oseti atmosferu završnog Grend slema sezone.

Dok se teniska elita priprema za borbu na betonu Njujorka, publika će, po svemu sudeći, morati da "duboko zavuče ruku u džep" ili da turnir prati pored malih ekrana, jer su cene u Flešing Medousu ove godine postavile neslavan rekord u istoriji sporta.

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