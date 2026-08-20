Politika

SJAJNE VESTI! Predsednik najavio: Danas se pušta u saobraćaj novi most preko pruge u Maloj Krsni (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2026. u 07:26

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče putem društvenih mreža da će danas u 10 sati biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ! Председник најавио: Данас се пушта у саобраћај нови мост преко пруге у Малој Крсни (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instgaram/buducnostsrbijeav

Ovaj most će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac.

- Puštanje u saobraćaj novoizgrađenog mosta preko pruge u Maloj Krsni, omogućiće nam da povežemo petlju i naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj - objavio je predsednik.

Kako je naveo, ta nova dva kilometra saobraćajnice će omogućiti da se izbegne korišćenje obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza.

BONUS VIDEO: Narod docekao Vučića u Prokuplju

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