"LEPO JE IMATI SNOVE, ALI MORATE DA RAZUMETE REALNOST" Predsednik Vučić o izborima i političkim iluzijama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno suočiti se sa realnošću i problemima, a ne živeti u "sopstvenim lažima", poručivši da političari imaju obavezu da svoje snove usklade sa stvarnošću kako ne bi doveli zemlju u opasnost.
Vučić je, govoreći o predstojećim izborima i političkim protivnicima, rekao da je još kao dečak imao snove o uspehu u košarci.
„Nisu očekivali? Ja sam kao dečak, sa 12-13 godina, izlazio ispred zgrade. Zvezda izgubi, a ja onda celu noć ubacujem u koš i maštam, imam snove. Naravno, nisam uspeo, bio sam netalentovan i slabašan, ali sam imao snove. Lepo je to, ali u nekom trenutku morate da razumete realnost“, rekao je Vučić.
On je ocenio da su pojedini politički akteri, kako je rekao, godinu dana živeli u uverenju da ih se vlast plaši.
„Kada ljudi žive u iracionalnom svetu, oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši i to mislili. Te će neko da pliva, da leti, da sklanja decu... Niko ih se nikada nije plašio“, kazao je Vučić.
Prema njegovim rečima, raspisivanje izbora pokazuje da nema straha od izbornog rezultata.
- Sada kada im je jasno da smo im izašli u susret i raspišete izbore, nisam siguran da su srećni. Važno je da to radimo. To pokazuje ne samo demokratsku orijentaciju već i poštovanje prema onima koji drugačije misle -naveo je on.
Vučić je dodao da su pojedini ranije tvrdili da se plaši rezultata izbora, ali da se, kako je rekao, te tvrdnje sada dovode u pitanje.
- Do nedavno su pričali da se plašim rezultata, a za koji dan raspisujemo izbore. I? Šta ostade od tih tvrdnji? Lako je živeti u sopstvenim lažima. Za mene je uvek bilo najvažnije da se suočim sa istinom i problemima i gledam kako da ih rešavam - rekao je predsednik Srbije.
On je poručio da je najlakše čuti i videti samo ono što čovek želi, ali da oni koji vode državu moraju da budu svesni celokupne slike.
- Najlakše je da čujete i vidite ono što želite, ali ne morate da vidite sve oko sebe. To je prva stvar koju mora da razume onaj koji vodi državu - istakao je Vučić.
Najavio je i da će sutra posetiti mesto u kojem su ga, kako je rekao, blokaderi pozivali da dođe.
-Sutra idem u mesto gde su me blokaderi molili: 'Dođi ako smeš'. Idem sutra direktno da se obratim i razgovaram sa njima - kazao je Vučić, dodajući da se nada pobedama i u Novom Sadu i Užicu.
- Nema tu filozofije. Važnije mi je da razgovaramo sa svima. Da vide da su neki živeli u iluzijama, što kada se bavite politikom nije dozvoljeno - rekao je Vučić.
On je zaključio da politički snovi moraju biti usklađeni sa realnošću.
- Imate obavezu da snove uskladite sa realnošću, a ne da pogrešnom percepcijom dovodite zemlju u opasnost - poručio je Vučić.
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