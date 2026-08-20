NAPETOST NA BLISKOM ISTOKU RASTE: Kako to utiče na cenu "crnog zlata"?

EVROPSKI berzanski indeksi su danas neujednačeni.

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Cena nafte Brent je premašila 93 dolara po barelu usled napetosti na Bliskom istoku, dok analitičari očekuju objavljivanje zapisa sa prethodne sednice Evropske centralne banke (ECB) o monetarnoj politici, kao i podatke o i troškovima rada u evrozoni u drugom kvartalu 2026.

Cena nafte Brent je u 9.35 časova porasla za 1,52 odsto na 93,015 dolara po barelu, a američke nafte WTI za 1,35 odsto na 85,638 dolara.

Nemački berzanski indeks DAX beleži pad od 0,51 odsto, francuski CAC 40 za 0,06 odsto, britanski FTSE 100 za 0,26 odsto, dok je moskovski MOEX u plusu od 0,36 odsto, a milanski FTSE MIB za 0,35 odsto.

Evropski fjučersi gasa za septembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 63,720 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16830 dolara. Odluka američkog Ministarstva finansija da barem udvostruči obim otkupa dugoročnih obveznica znatno je smanjila prinose državnih obveznica i juče oborila vrednost dolara, prenosi CNBC.

Cena zlata je pala na 4.484,79 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,8106 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 0,22 odsto na 53.463,05 poena, S&P 500 za 0,21 odsto na 7.707,98 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,16 odsto na 26.331,09 poen.

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