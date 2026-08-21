Fudbal

UHAPŠEN SRPSKI FUDBALER: U kombiju vozio preko 1.500 kilograma droge, policija zanemela kada je otvorila vrata!

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21. 08. 2026. u 06:09 >> 06:29

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УХАПШЕН СРПСКИ ФУДБАЛЕР: У комбију возио преко 1.500 килограма дроге, полиција занемела када је отворила врата!

B. G.

Bivši srpski fudbaler, identifikovan kao Uroš Milošević, uhapšen je na autoputu u Portugalu dok je prevozio više od tone i po kokaina i dva komada ratnog oružja, objavio je tamošnji portal "A Bola".

Droga, čija se vrednost procenjuje na više od 70 miliona evra, pripadala je "Balkanskom kartelu", navodi tamošnji medij "Jornal de Notícias".

Akcija portugalske policije, koja je prošle srede rezultirala presretanjem kombija, otkrila je da je 31-godišnji bivši fudbaler, osim velike količine narkotika, prevozio i napunjeno ratno oružje spremno za upotrebu.

Hapšenje je usledilo nakon drugih akcija protiv iste kriminalne organizacije. Nedelju dana ranije, u zajedničkoj operaciji portugalske policije i španske policije, uhapšena su još dva člana kartela u Španiji, gde je zaplenjeno 3,7 tona droge.

"Organizacija, čija je baza na jugu Španije, posluje širom Evrope, a portugalsku obalu koristila je kao mesto za iskrcavanje velikih količina kokaina", objašnjeno je.

Isti izvor tvrdi da je Milošević imao skromnu fudbalsku karijeru u Srbiji, nastupajući za manje poznate klubove kao što su Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd.

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