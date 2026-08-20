"URADIĆEMO SVE ZA NAŠU DECU": Predsednik dao važno obećanje devojčici u Kuršumliji (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije je tokom jučerašnje posete Topličkom okrugu saslušao brojne probleme meštana. Jedan od njih je i jako loše stanje OŠ "Drinka Pavlović" u kuršumlijskom kraju.

Foto: Printsrkin/Instagram/avucic

- Padaju prozori? Naravno da ćemo da renoviramo, uradićemo sve za našu decu, deca su budućnost Srbije - poručio je predsednik u opisu objave.

Devojčica je zamolila predsednika za renoviranje OŠ "Drinka Pavlović" koja je u jako lošem stanju. Tužnim glasom je istakla i to kako prozori padaju.

- Reci da uradimo kompletnu stolariju kroz program energetske efikasnsoti. To ćemo da uradimo svakako, i brzo ćemo da krenemo. Hvala ti dušo na pitanju, hvala mnogo - odgovorio je Vučić devojčici.

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