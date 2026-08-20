ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Mali objasnio kako teče postupak prijave za novčanu podršku koji počinje za manje od 20 dana (VIDEO)
MINISTAR finansija, Siniša Mali, podelio je odlične vesti za građane Srbije.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Prijava za novčanu podršku od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko portala Uprave za trezor, a u ovom videu objasnili smo i tačan proces prijave. Lepe vesti za naše građane!
Ajde ljudi imam neke super vesti. Svi punoletni građani Republike Srbije dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25 septembra. A u ovom videu ću objasniti sam postupak prijave. Prijava kreće 7. septembra i to preko sajta Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u Akcionarskom fondu. Ako ste prijavljeni, ne mora da se prijavljujete za pomoć.
Automatski će preko Akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun. Ako niste prijavljeni u akcionarskom fondu, onda treba da se prijavite i postupak je veoma jednostavan.
Dakle, treba vam važeća lična karta, prebivalište u Republici Srbiji, da ste punoletni, dakle da imate napunjenih 18 godina i da ste državljanin Republike Srbije.
Ono što je važno za naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, nema potrebe da se prijavljujete, mi ćemo vas automatski prijaviti.
Isplata, dakle, kreće 22. septembra, i traje do 25. septembra, i isplata se vrši preko Banke Poštanska štedionica.
Živela Srbija, lepe vesti idemo dalje.
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