ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Mali objasnio kako teče postupak prijave za novčanu podršku koji počinje za manje od 20 dana (VIDEO)

MINISTAR finansija, Siniša Mali, podelio je odlične vesti za građane Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Prijava za novčanu podršku od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko portala Uprave za trezor, a u ovom videu objasnili smo i tačan proces prijave. Lepe vesti za naše građane!

Ajde ljudi imam neke super vesti. Svi punoletni građani Republike Srbije dobiće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25 septembra. A u ovom videu ću objasniti sam postupak prijave. Prijava kreće 7. septembra i to preko sajta Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u Akcionarskom fondu. Ako ste prijavljeni, ne mora da se prijavljujete za pomoć.

Automatski će preko Akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun. Ako niste prijavljeni u akcionarskom fondu, onda treba da se prijavite i postupak je veoma jednostavan.

Dakle, treba vam važeća lična karta, prebivalište u Republici Srbiji, da ste punoletni, dakle da imate napunjenih 18 godina i da ste državljanin Republike Srbije.

Ono što je važno za naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, nema potrebe da se prijavljujete, mi ćemo vas automatski prijaviti.

Isplata, dakle, kreće 22. septembra, i traje do 25. septembra, i isplata se vrši preko Banke Poštanska štedionica.

Živela Srbija, lepe vesti idemo dalje.