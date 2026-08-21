SVE JE SPREMNO ZA REPRIZU BARIJA! Crvena zvezda već zna rivale u Ligi Evrope?

Fudbaleri Crvene zvezde završili su ogroman deo posla u borbi za plasman u Ligu Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ubedljiva pobeda od 3:0 na domaćem terenu protiv Viktorije Plzenj širom je otvorila vrata drugog po jačini klupskog takmičenja na Starom kontinentu. Iako je pred izabranicima crveno-belih ostao još revanš meč 27. avgusta, pogled na listu potencijalnih rivala i projekciju šešira već sada raspaljuje maštu navijača.

Konačan sastav svih šešira biće poznat neposredno pred ponoć 27. avgusta, kada se završe sve kvalifikacione utakmice. Prema trenutnim kalkulacijama, Crvena zvezda će se naći u drugom šeširu. To znači da će, bez obzira na sopstvenu poziciju, izvući po dva protivnika iz svakog od četiri šešira, uključujući i sopstveni.

FOTO: FK Crvena zvezda

Lista klubova koji bi ove jeseni mogli da gostuju na Marakani izgleda impresivno. Od potvrđenih učesnika sa najvećim koeficijentom izdvaja se nemački Bajer Leverkuzen, a odmah iza njega su italijanski velikani Juventus i Milan. Ponovni susret sa Olimpikom iz Marselja u prvom šeširu doneo bi navijačima istorijsku reprizu i podsećanje na slavno finale Kupa šampiona iz Barija 1991. godine.

Pored njih, na listi potencijalnih protivnika nalaze se i engleski premijerligaši Kristal Palas, Sanderlend i Bornmut. Sa druge strane, žreb bi Crvenoj zvezdi mogao da dodeli i uslovno lakše, ali uvek neugodne timove poput portugalskog drugoligaša Torense, Sabaha, Lilestrema ili Levskog. Dok se čekaju konačni rezultati, uprava kluba završava i kadrovska pojačanja, pa je tako u petak preglede u Beogradu uspešno prošao Dijeng, čiji se potpis očekuje svakog trenutka.

Sistem takmičenja identičan je onom iz prošle sezone. Umesto klasičnih grupa, igraće se jedinstvena liga sa 36 klubova. Svaki tim će odigrati ukupno osam utakmica protiv osam različitih protivnika (četiri meča kod kuće i četiri u gostima).

Sistem plasmana u narednu fazu je jasan:

Mesta od 1. do 8.: Direktan plasman u osminu finala.

Mesta od 9. do 24.: Odlazak u plej-of dvomeč za ulazak u osminu finala.

Mesta od 25. do 36.: Potpuno ispadanje iz Evrope, bez prelaska u Ligu konferencija.

Žreb je zakazan za 28. avgust, odmah nakon završetka kvalifikacija. Ligaški deo takmičenja kreće 16. i 17. septembra, dok je drugo kolo na programu tek 15. oktobra zbog reprezentativne pauze. Treća runda se igra 22. oktobra, a četvrta 5. novembra. Slede mečevi 26. novembra i 10. decembra, dok se ligaška faza završava utakmicama 21. i 28. januara naredne godine. Nokaut faza startuje mečevima plej-ofa 18. i 25. februara, dok je veliko finale zakazano za 26. maj u Frankfurtu.