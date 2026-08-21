Politika

OD ILUZIJE DO HIDRE BLOKADE: Finansijeri i NVO - Ko zapravo vuče konce stranog kapitala u Srbiji

V.N.

21. 08. 2026. u 10:28

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BIO je uz studentske blokade, a onda je, kako tvrdi, počeo da prati tokove novca i uticaja. Danas Vukša Dragović govori o NVO hidri, političkoj moći bez izbornog legitimiteta i granici između građanskog aktivizma i političke kampanje.

ОД ИЛУЗИЈЕ ДО ХИДРЕ БЛОКАДЕ: Финансијери и НВО - Ко заправо вуче конце страног капитала у Србији

Foto: Printskrin

Ko zapravo vuče konce stranog kapitala u Srbiji, gde prestaje aktivizam, a počinje politika – i na čijoj je strani danas aktivista Vukša Dragović?

Svi odgovori u nastavku:

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