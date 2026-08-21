“RUSI NE ŽELE NATO PORED SEBE, TAKO ĆE I BITI: Buduća generalna sekretarka UN stala na stranu Rusije, Zapad na aparatima

KANDIDATKINjA za generalnog sekretara UN Ivon Baki predložila je da se u okviru rešavanja sukoba pokuša postići dogovor o nepridruživanju Ukrajine NATO-u.

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- Mislim da je postojao dogovor da Rusija ne želi NATO u svojoj blizini, zar ne? Dobro, hajde da se dogovorimo o tome - rekla je Baki u UN, prenose RIA Novosti.

Baki ima 75 godina. Rođena je u Ekvadoru u porodici imigranata iz Libana. Tokom karijere obavljala je funkcije konzula Ekvadora u Bejrutu i Bostonu, kao i ambasadora u Vašingtonu i Parizu.

Godine 2002. kandidovala se za predsednicu Ekvadora. Od 2003. do 2005. godine bila je ministarka industrije Ekvadora, a od 2007. do 2009. godine predsedavala je Andskoj zajednici nacija.