Svet

“RUSI NE ŽELE NATO PORED SEBE, TAKO ĆE I BITI: Buduća generalna sekretarka UN stala na stranu Rusije, Zapad na aparatima

Симеуновић А. Милош

21. 08. 2026. u 00:26

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KANDIDATKINjA za generalnog sekretara UN Ivon Baki predložila je da se u okviru rešavanja sukoba pokuša postići dogovor o nepridruživanju Ukrajine NATO-u.

“РУСИ НЕ ЖЕЛЕ НАТО ПОРЕД СЕБЕ, ТАКО ЋЕ И БИТИ: Будућа генерална секретарка УН стала на страну Русије, Запад на апаратима

Foto: K-PHOTOS/Alamy/Profimedia

- Mislim da je postojao dogovor da Rusija ne želi NATO u svojoj blizini, zar ne? Dobro, hajde da se dogovorimo o tome - rekla je Baki u UN, prenose RIA Novosti.

Baki ima 75 godina. Rođena je u Ekvadoru u porodici imigranata iz Libana. Tokom karijere obavljala je funkcije konzula Ekvadora u Bejrutu i Bostonu, kao i ambasadora u Vašingtonu i Parizu.

Godine 2002. kandidovala se za predsednicu Ekvadora. Od 2003. do 2005. godine bila je ministarka industrije Ekvadora, a od 2007. do 2009. godine predsedavala je Andskoj zajednici nacija.

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