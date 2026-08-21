VUČEVIĆ O TERORU NAD NAŠIM NARODOM NA KiM: "Nemoguće da to Kurti radi sam, bez saglasnosti onih koji su otimali deo naše teritorije"

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na TS Mediji da je veoma zabrinjavajuća činjenica da se na Kosovu i Metohiji sprema još jači pritisak na Srbe.

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Vučević smatra da ime može da se promeni i sto puta, ipak će svi znati da je to Kosovo i Metohija.

-Veoma je zabrinjavajuće ono što se dešava našem narodu na Kosovu i Metohiji. I nije moguće je da to Kurti radi, a da nema negde u najmanju ruku prećutnu saglasnost onih koji su otimali deo naše teritorije. Ako imate situacije da se naši sunarodnici prebijaju na smrt, da su zabranjivani profesori u školama, da pošta ne sme da donese penziju ili socijalnu pomoć, a istovremeno čujete da je bezbednosna situacija sjajna, KFOR se povlači sa mosta na Ibru, nema šta da bude jasnija poruka nego da se sprema jači pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji. Gde god su nas proterali više se nigde nismo vratili. Pogledajte koliko je ljudi napustilo KiM otkad je međunarodna zajednica tamo. Otkad su ušle sve te političke sile, pogledajte koliko je manje Srba na KiM. To se radi da bi se uneo nemir u celom narodu, da bi se vršio pritisak na Beograd. Nemojte da idealizujete sopstvenu državu i da li je to stvar naše dobre volje. Nemoguće je da uđemo u rat protiv NATO, to bi bilo pogubno za celu Srbiju. Ako ste patriota, morate da razumete da država vodi računa o realnoj politici. Kao da neko od nas ne bi voleo da je srpska vojska u Đakovici ili Prizrenu. Trenutno su takve okolnosti da bi to doveli do katastrofe i da budemo mudri i strpljivi. Čekali smo mi nekad vekovima da se oslobodimo okupacije, svi su radili svoj posao čekajući kada će ta baklja slobode biti na pravom mestu i upaljena i doneti to što narod čeka decenijama - rekao je Vučević.