NASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE: Zvezda dočekuje Čukarički, Partizan igra u Lučanima
Utakmicama šestog kola za vikend se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda će dočekati vodeći Čukarički, a Partizan će u Lučanima igrati protiv Mladosti.
Beogradski "večiti" rivali u utakmice ulaze posle duela u plej-ofu za plasman u Ligu Evropa i Ligu konferencija. Crveno-beli su sinoć u Beogradu pobedili Viktoriju Plzenj 3:0 i na korak su od plasmana u Ligu Evropa.
Oni će u nedelju od 19 časova dočekati Čukarički i žele da pobede kako bi se vratili na prvo mesto na tabeli. Zvezda na trećem mestu ima devet bodova iz tri utakmice, a Čukarički na prvom mestu ima bod više uz dve utakmice više.
Ekipa sa Banovog brda vezala je četiri utakmice bez poraza i pokušaće da nastavi niz kako bi zadržala prvo mesto.
Partizan će u nedelju od 21 čas igrati u Lučanima i pokušaće da prekine niz od dva poraza u prvenstvu, posle kojih je pao na 11. mesto na tabeli sa četiri boda. Crno-beli u duel ulaze posle sinoćnjeg poraza u Španiji 1:3 od Hetafea, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu konferencija.
Mladost je jedna od tri ekipe koja nema poraz u ligi i peta je sa sedam bodova.
Drugoplasirani IMT igraće u subotu od 19 časova u Kragujevcu protiv Radničkog 1923 i pokušaće da ostvari dobar rezultat kojim bi ostao u vrhu tabele. Radnički je posle dva poraza na početku prvenstva vezao dve pobede i na sedmom mestu ima šest bodova uz utakmicu manje.
Fudbaleri Železničara iz Pančeva igraju u nedelju od 21 čas u Novom Sadu protiv Vojvodine i pokušaće da ostanu jedna od tri neporažene ekipe u ligi. Ekipa iz Pančeva je odigrala tri utakmice i ima pet bodova na osmom mestu na tabeli, a Vojvodina je odigrala dva meča više i četvrta je sa devet bodova.
Fudbaleri Zemuna igraju u subotu od 21 čas na gostujućem terenu protiv OFK Beograda u Staroj Pazovi i pokušaće da ostvare prvu pobedu u ligi. Zemun je poslednji sa jednim bodom, a OFK ima pet bodova na 10. mestu.
Plasman na tabeli želi da popravi i pretposlednja Mačva, koja u subotu od 18.30 dočekuje Radnički iz Niša, dok će Radnik u nedelju od 19 časova u Surdulici dočekati Novi Pazar i pokušati da zabeleži drugu pobedu u prvenstvu.
Parovi šestog kola Super lige, subota:
Mačva - Radnički (18.30)
Radnički 1923 - IMT (19.00)
OFK Beograd - Zemun (21.00)
Nedelja:
Crvena zvezda - Čukarički (19.00)
Radnik - Novi Pazar (19.00)
Mladost - Partizan (21.00)
Vojvodina - Železničar (21.00)
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