BORAC NADOMAK PLASMANA U EVROPU: Poslednja prepreka su neugodni Islanđani
POTENCIJALNO jedan od zanimljivijih dvomeča plej-ofa za Ligu konferencija mogli bi odigrati Vikingur i Borac iz Banjaluke, a njihov prvi susret biće odigran ove večeri na "Vikingsvoluru" od 20 časova.
Nakon razočarenja i rane eliminacija iz evropskih kvalifikacija prošle sezone, Borac ove igra dosta bolje i dogurao je do plej-ofa za Ligu konferencija.
Avanturu je počeo u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je odmah na startu njih eliminisan od Levskog iz Sofije, pa se spustio u Ligu konferencija gde je pokazao dosta bolje partije.
Prvo je izbacio moldavski Petrokub u dvomeču koji je obilovao golovima (3:0, 3:3), dok je nakon toga posle velike drame i jedanaesteraca bio bolji od beloruskog Vitebska (2:2 ukupan rezultat, 4:2 u penal seriji).
Banjalučane sada deli jedan korak od takmičenja u kojem su 2024/2025 dogurali do osmine finala, ali on će biti veoma težak jer ih u plej-ofu očekuje neugodni Vikingur iz Rejkjavika.
Islandski šampion je takođe evropsku odiseju započeo u Ligi šampiona gde je u prvom kolu kvalifikacija bio bolji od Đera, da bi nakon toga ispustio prednost i bio eliminsan protiv Hapoel Ber Ševe.
Usledila je nova eliminacija, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kada je bolji od njih bio Tun, pa su se spustili u Ligu konferencija gde će sreću tražiti protiv Borca.
Zanimljiva stvar kod Vikingura je to da je u svakom od pomenuta dri dvomeča sticao prednost i pobeđivao na svom terenu, ali zakazao je na strani gde pruža dosta lošije partije, tako da se Banjalučani ne smeju otpisivati čak i da večeras izgube na "Vikingsvoluru".
Što se tiče predloga, mi tipujemo golove, Vikingur je napadačka ekipa koja će gledati da stekne prednost pred revanš, a taj otvoreni stil fudbala će odgovorati i Borcu koji bi preko kontri mogao ozbiljno da naškodi Islanđanima.
NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1.81)
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