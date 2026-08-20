NE MOŽE CELA ZEMLJA DA NAM STANE U BEOGRAD I NOVI SAD! Vučić: Zato moramo da pomažemo sve druge krajeve
TOKOM jučerašnje posete porodici Filipović u Pejkovcu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je važnost ulaganja u manje gusto naseljene delove zemlje
Deo posete objavljen je putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:
"Ne može cela zemlja da nam stane u Beograd i Novi Sad, i zato moramo da pomažemo sve druge krajeve. I ja sam srećan što to radimo.
Ovo je predivan kraj, ovde su vredni ljudi, dobri ljudi, pošteni, odgovorni. I kad vidite ovoliko dece, ovoliko dece možete da vidite samo u ovakvim domaćinstvima, u kućama u Srbiji, u soliterima ćete retko gde da vidite više od 2 dece.
A bez dece, ne znam ni za koga radimo, ni za šta radimo", rekao je predsednik Vučić tokom posete Topličkom okrugu.
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