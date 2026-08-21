Politika

LJUDI, ČULI STE! Vučić: 15. oktobra otvara se auto-put Kuzmin-Sremska Rača

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21. 08. 2026. u 10:44

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EMRULAH Turanli, vlasnik turske firme Tašjapi koja izvodi radove na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača, rekao je da neće biti kašnjenja, i da će 15. oktobra biti otvoren auto-put

ЉУДИ, ЧУЛИ СТЕ! Вучић: 15. октобра отвара се ауто-пут Кузмин-Сремска Рача

Photo:Tanjug/ Printscreen

On je to izjavio pred svim novinarima, a snimak je podeljen pute zvaničnog Instagram naloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

"Znači, 15. oktobra otvaramo? Eto, ljudi, čuli ste, 15. oktobra otvara se auto-put. Ovih 18-19 kilometara, Kuzmin - Sremska Rača. Čestitam", rekao je predsednik Vučić.

Govoreći o značaju auto-puta Kuzmin-Sremska Rača Vučić je rekao da će taj put spojiti Srbiju sa Republikom Srpskom i BiH i naveo da je Srbija obnavlja i gradi mostove sa BiH navodeći da je obnovljen most u Karakaju kod Malog Zvornika, napravljen most Bratoljub koji spaja Ljuboviju i Bratunac. 

''Sad ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci, pravimo brzu saobraćajnicu do Pavlovića ćuprije. Uradili smo most na Rači. Ranije je  bilo: "Samo ne dajte da ide ka Srbiji" i to je i u komunističko vreme nastavljena ta politika, ali uspeli smo to da uradimo i mislim da su ovo velike stvari'', rekao je Vučić.

Istakao je da će, kada bude završen auto-put do Bele zemlje i Mačkata, od Požege ka Užicu, onda će se raditi prema Kotromanu i Višegradu što će, kako je rekao, biti poseban doprinos i za taj deo Srbije.

''Odatle je najbliži put dalje ka Sarajevu, sad da li će oni da se dogovore da li to ide na Goražde ili će da ide na Ustipraču ili Rogaticu, to je njihova stvar, ali verujem da će jednog dana morati da urade i to prema Sarajevu'', rekaso je Vučić.
 

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