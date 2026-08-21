I bi šta biti mora

OBJAVLjENA dokumenta pokazuju da je Milojko Spajić državljanin Srbije, sa prebivalištem u Beogradu i pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije.

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Odjeknula je juče u Crnoj Gori vest kao prava bomba, ali je, eto, opet potekla iz Beograda.

Objavljena su tri dokumenta kojima se dokazuje da je aktuelni predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić državljanin Srbije, sa prebivalištem na beogradskoj opštini Zvezdara, i pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije.

To je premijer one Crne Gore koja je priznala okupiranu teritoriju Srbije, KiM, kao nezavisnu državu, zabranjuje emitovanje srpskih medija u Crnoj Gori i određuje koji građani Srbije ne smeju da uđu u Crnu Goru, iz samo njima znanih razloga.

Premijer Vlade Crne Gore koja ne priznaje srpski jezik kao zvanični, iako preko 60 odsto stanovništva govori srpski, koja je iz udžbenika za peti razred osnovne škole izbrisala sve što je u vezi sa Srbijom i Srbima, a u Knin poslala svog izaslanika da prisustvuje hrvatskoj proslavi proterivanja preko 200.000 Srba sa njihovih vekovnih ognjišta. To je ona vlada koja je uvela sankcije Ruskoj Federaciji, a od 1. novembra uvodi vize za ruske građane i koja je uvela Crnu Goru u NATO pakt.

Ova crnogorska vlada, na čelu sa Milojkom Spajićem, poslednjih meseci, a pogotovo nedelja, vrlo intenzivno optužuje Srbiju i njenog predsednika Aleksandra Vučića za svakakva izmišljena mešanja u unutrašnje stvari Crne Gore.

Uzgred, premijer Spajić je po funkciji predsednik Veća za nacionalnu bezbednost Crne Gore i član Saveta za odbranu i bezbednost države koja je članica NATO pakta!

Da li smo za ovo krivi mi u Srbiji? Možda nas i za ovo optuže, ali jedno je izvesno: za 13. septembar ove godine zakazana je velika vojna vežba na Pasuljanskim livadama, pa rezervista Spajić može biti pozvan na nju. Ako se imenovani na nju ne odazove, zakonom su predviđene odgovarajuće sankcije.

Ova informacija uzdrmaće crnogorsku vlast, ali talas izazvan ovom bombom zapljusnuće i Banske dvore u Zagrebu. Naime, svedoci smo da se još uvek ne stišava bes predsednika Republike Hrvatske Milanovića zbog toga što je na paradi u Parizu 14. jula predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedeo u prvom redu, a njegov premijer Plenković u drugom. Sve ovo iako Srbija nije u NATO paktu. Milanović je koristio svaku priliku da iskaže svoje nezadovoljstvo i kaže da on nikada ne bi sedeo iza predsednika Srbije.

Sada je zanimljivo kako će gospodin Milanović da se obruši na premijera Plenkovića, sa kojim je ionako na ratnoj nozi, kada on tesno sarađuje sa premijerom Crne Gore, koji je vojni rezervista Republike Srbije, i sve ostalo što uz to ide.

Tek ćemo biti svedoci čuda neviđenog sledećih dana...

(24sedam)