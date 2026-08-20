uživoPRENOS, HETAFE - PARTIZAN: Gol u prestonici Španije! (VIDEO)
FUDBALERI Partizana od 21 čas gostuju u Madridu ekipi Hetafea u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.
HETAFE - PARTIZAN (prvo poluvreme, 1:0)
39' Abkar je udario Žea i "zaradio" prvi žuti karton na meču.
36' Prvi kakav takav osmislen napad crno-belih. Vukotić je centrirao, gađao Žea, koji nije uspeo da zahvati loptu, gol aut za Hetafe.
26' Novi opasan napad igrača Hetafe. Probili su po levom boku, centrirali u šesnaesterac a odbrana crno-belih uz velike napore izbacuje loptu u korner.
20' Nakon gola uglavnom se igra na sredini terena, pa tako ni jedna ni druga ekipa ne stvaraju neke velike šanse.
10' GOL! Enes Unal postiže lep pogodak na još lepšu asistenciju Mohike, 1:0.
7' Fudbaler Hetafea je pogodio stativu, ali se pre toga našao u nedozvoljenoj poziciji.
3' Prva velika prilika na meču! Satrijano je izašao oči u oči sa golmanom Miloševićem koji je uspeo da spreči njegov pokušaj. Opomena za crno-bele.
1' Meč u Madridu je upravo počeo!
Sastavi:
HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.
PARTIZAN (3-5-2): Milošević – Milić, Mitrović, Simić – Roganović, Baba, Ugrešić, Vukotić, Samson – Sek, Že.
UOČI MEČA:
Partizan je u dobroj formi što se evropskih utakmica tiče pošto je u prve dve prepreke slavio u sva četiri meča. Prvo su dva puta padali Luksemburžani, a zatim i kazahstanski Tobol.
S druge strane Hetafe je odigrao samo meč u domaćem prvenstvu u kom je izgubio od Alavesa sa ubedljivih 3:0.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"BOMBA" U ASVELU! Dugogodišnji NBA as stigao u Vilerban - spreman za Evroligu
20. 08. 2026. u 15:15
PRVA "BOMBA" RIJERE: Zvezda dovodi učesnika Svetgskog prvenstva!
20. 08. 2026. u 15:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)