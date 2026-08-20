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uživoPRENOS, HETAFE - PARTIZAN: Gol u prestonici Španije! (VIDEO)

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20. 08. 2026. u 20:59

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FUDBALERI Partizana od 21 čas gostuju u Madridu ekipi Hetafea u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

ПРЕНОС, ХЕТАФЕ - ПАРТИЗАН: Гол у престоници Шпаније! (ВИДЕО)

Foto: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

HETAFE - PARTIZAN (prvo poluvreme, 1:0)

39' Abkar je udario Žea i "zaradio" prvi žuti karton na meču.

36' Prvi kakav takav osmislen napad crno-belih. Vukotić je centrirao, gađao Žea, koji nije uspeo da zahvati loptu, gol aut za Hetafe.

26' Novi opasan napad igrača Hetafe. Probili su po levom boku, centrirali u šesnaesterac a odbrana crno-belih uz velike napore izbacuje loptu u korner.

20' Nakon gola uglavnom se igra na sredini terena, pa tako ni jedna ni druga ekipa ne stvaraju neke velike šanse.

10' GOL! Enes Unal postiže lep pogodak na još lepšu asistenciju Mohike, 1:0.

7' Fudbaler Hetafea je pogodio stativu, ali se pre toga našao u nedozvoljenoj poziciji.

3' Prva velika prilika na meču! Satrijano je izašao oči u oči sa golmanom Miloševićem koji je uspeo da spreči njegov pokušaj. Opomena za crno-bele.

1' Meč u Madridu je upravo počeo! 

Sastavi:

HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.

PARTIZAN (3-5-2): Milošević – Milić, Mitrović, Simić – Roganović, Baba, Ugrešić, Vukotić, Samson – Sek, Že.

UOČI MEČA:

Partizan je u dobroj formi što se evropskih utakmica tiče pošto je u prve dve prepreke slavio u sva četiri meča. Prvo su dva puta padali Luksemburžani, a zatim i kazahstanski Tobol.

S druge strane Hetafe je odigrao samo meč u domaćem prvenstvu u kom je izgubio od Alavesa sa ubedljivih 3:0.

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