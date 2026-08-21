Ekonomija

"SLEDEĆE GODINE BIĆEMO BROJ 1 EKONOMIJA U EVROPI, A TOME ĆE DOPRINETI EKSPO 2027": Siniša Mali o najvećem događaju u istoriji Srbije

V.N.

21. 08. 2026. u 10:50

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POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija Siniša Mali, gostujući na Informer televiziji, rekao je da ćemo sledeće godine biti broj 1 ekonomija u Evropi, jer će brzom rastu i razvoju doprineti upravo Ekspo 2027.

СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ БИЋЕМО БРОЈ 1 ЕКОНОМИЈА У ЕВРОПИ, А ТОМЕ ЋЕ ДОПРИНЕТИ ЕКСПО 2027: Синиша Мали о највећем догађају у историји Србије

Foto: Instagram/mali_sinisa

Ministar Mali rekao je da će Ekspo 2027 biti najveći događaj u istojiji Srbije.

- Ekspo je najveći događaj u svetu. Biće milioni posetilaca, a to su nove šanse za otvaranje fabrika, poslovanja, novi imidž Srbije, prilika za predstavljanje naše zemlje - rekao je Mali. 

On je objasnio da će upravo Ekspo zticati na znatno brži razvoj naše zemlje.

- Nama Ekspo donosi ubrzaniji rast i razvoj naredne godine, a nakon toga još brže. Posle Ekspa kreće brži razvoj, jer će upravo uspešan Ekspo potpuno promeniti sliku Srbije u svetu - izjavio je ministar.

Na pitanje šta nam ostaje posle Ekspa, Siniša Mali je rekao da nam ostaje sve.

- Ostaje nam ceo Ekspo. Sve to što gradimo biće novobeogradski sajam. Ekspo je sve - cela Srbija koja nam se razvija - rekao je Mali i dodao:

- Voleo bih da napomenem i najnoviju informaciju da se više od 10.000 volontera već prijavilo da volontira na Ekspu. Mladi ljudi iz stotinu zemalja. Naravno, najviše se prijavilo njih iz Srbije. Neverovatno iskustvo mladih ljudi u svojoj  zemlji.

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