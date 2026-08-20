IRAN ODGOVARA TRAMPU: Ekonomski pritisak neće uspeti

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je američki "ekonomski dan D" protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u SAD i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti.

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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je uvođenje, kako je naveo, "najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje", uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa "ogromnim ekonomskim posledicama".

- Niko nije dao Islamskoj Republici Iran veću priliku da sklopi dogovor od mene. Nažalost po njih, nisu uspeli da je iskoriste. Stoga, danas objavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmera. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihove vojne fabrike su sada ruševine, njihova valuta je bezvredna, a njihova zemlja visi o koncu - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

(Tanjug)