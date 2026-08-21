KAKVA TRAGEDIJA! Partizan gubi milione eliminacijom od Hetafea, ali ne samo to

Fudbalski potop u Madridu mogao bi skupo da košta Partizan – i to bukvalno!

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Poraz od 3:1 protiv Hetafea ne samo da je ogolio sve defanzivne propuste crno-belih, već je klub doveo pred finansijski ambis i gubitak od skoro četiri miliona evra.

Navijači se s pravom pitaju: „Dokle više?”. „Parni valjak” je mukotrpnim radom protiv UNA Štrasena i Tobola uspeo da skupi 900.000 evra, a samim plasmanom u plej-of obezbedio je još 375.000. Međutim, ako Španci u Beogradu odbrane madridskih dva gola prednosti, crno-bela kasa se zaključava na koti od 1.275.000 evra.

Za klub Partizanovog renomea i dugova, to je kap u moru. Pravi finansijski gubitak krije se iza zatvorenih vrata grupne faze Lige konferencije. Samo za prolazak u ovu rundu UEFA garantuje čak 3.170.000 evra. Svaki dobar rezultat na jesen donosi ozbiljan novac – pobeda vredi 400.000, a remi 133.000 evra. Kada u računicu ubacimo tri domaća meča u Beogradu (oko 600.000 evra od karata) i bonus za plasman u nokaut fazu (200.000 evra), ukupna svota lagano dostiže 5.000.000 evra.

Matematika je surova: ispadanje sledećeg četvrtka znači gubitak od 3.700.000 evra! To je katastrofalan scenario za posrnulog velikana koji jedva krpi kraj s krajem.

Pored novca, Partizan gubi i mukotrpno građeni evropski koeficijent, što znači teže rivale i gubitak statusa nosioca u budućnosti. Jedini spas jeste huk sa tribina Topčiderskog brda sledećeg četvrtka u 21.00. Može li Partizan do istorijskog preokreta ili sledi bolno otrežnjenje?

