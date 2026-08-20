MENJAMO ZAKON SVOJ NA SVOME Vučić: Rešili smo 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu "Svoj na svome" i dodao da će do izmena Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima doći zbog njegovih uočenih slabosti.
-Mi već sada imamo 328.000 rešenih predmeta, u proceduri je još 95.000 i to sada ubrzavamo, rekao je za RTS Vučić.
Dodao je da se uglavnom rešavaju stambeni objekti, odnosno kuće i sporedni objekti, jer je prioritet narod, a ne poslovni objekti.
-Svega je 0,5 ili 0,6 odsto poslovnih objekata koje smo rešavali. Dakle, za nas je narod bio prioritetni interes. Da li je išlo dovoljno brzo? Naravno da nije. Usledile su promene, verujem da i katastar danas više radi, da će brže, bolje da isporučuje svoje rezultate, rekao je Vučić.
On je izrazio uverenje da će biti ispavljene određene greške i nejasnoće koje postoje u zakonu.
-Ovo je prvi put da smo tako sveobuhvatan, dobar i veliki zakon doneli i napravili. Idemo da taj veliki posao završimo, jedanput zauvek, istakao je Vučić.
Ukazao je da će do izmene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima "Svoj na svome" doći zbog uočenih manjkavosti.
-Svaki zakon je kao živ organizam. To je nešto normalno i dobro. Vidite gde su vam falinke, vidite gde su vam slabosti i idete to da menjate, rekao je Vučić.
Tanjug
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