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BASKIJCI U HAOSU PRED BETIS! Trener najboljeg igrača ostavlja na klupi

М.П.

21. 08. 2026. u 10:47

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Betis se sprema za prvi pravi taktički rat u novoj sezoni! Manuel Pelegrini na privremenom domaćem terenu želi da nastavi strašan niz pred svojim navijačima, dok gosti iz San Sebastijana dolaze sa ozbiljnim odbrambenim problemima.

БАСКИЈЦИ У ХАОСУ ПРЕД БЕТИС! Тренер најбољег играча оставља на клупи

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Ekipa Manuela Pelegrinija u novu sezonu ulazi sa ogromnim samopouzdanjem nakon prošlosezonskog petog mesta i izborenog plasmana u elitno društvo. Letnja pojačanja, pre svih Fakundo Bernal i Fran Garsija, donela su neophodnu čvrstinu u rosteru koji večeras cilja isključivo tri boda.

Kladioničarski gledano, Betis ima status „tvrđave“ kada igra u Andaluziji. Vezali su 11 mečeva bez poraza pred svojim navijačima, a u poslednja dva međusobna okršaja protiv tima iz San Sebastijana na svom terenu upisali su ubedljive pobede. Pelegrini forsira ofanzivnih 4-3-3 gde će glavnu reč voditi Mark Roka i Pablo Fornals, pa je jasno da će Betis od prvog minuta diktirati tempo.

Za razliku od domaćina, Real Sosijedad u Sevilju stiže pod priličnim pritiskom i sa znatno manje zamajca. Iako su osvajanjem Kupa obezbedili Evropu, prethodno prvenstvo završili su na razočaravajućem 10. mestu. Najveći alarm za trenera gostiju jeste očajna forma defanzivne linije, koja je primila gol u apsolutno svakoj pripremnoj utakmici ovog leta.

Da stvar bude gora po Baskijce, najbolji igrač i kapiten Mikel Ojarzabal se kasno priključio timu zbog reprezentativnih obaveza i najverovatnije će meč početi sa klupe.

Kreativni pogon je žestoko oslabljen izostankom povređenog Arsena Zaharjana, što znači da će sav teret pasti na pleća Takefusa Kuba i njegovu brzinu iz kontranapada.

NAŠ TIP: 1 (2.15)



 

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