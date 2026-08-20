ALKARAZ SE VRAĆA! Španac potvrdio - igra na Ju-Es openu

Španski teniser Karlos Alkaraz objavio je da će igrati na poslednjem Gren slem turniru sezone Ju Es openu, koji će biti održan u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra, preneli su danas španski mediji.

Foto: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Španska Marka navodi da se Alkaraz oglasio na društvenim mrežama i objavio da će igrati na turniru u Njujorku.

Najbolji španski teniser se oporavio od povrede zgloba desne ruke, koju je zaradio 14. aprila tokom meča prvog kola na turniru u Barseloni protiv Ota Virtanena.

"Vratio sam se", izjavio je Alkaraz u video snimku na društvenim mrežama.

Španski teniser je zbog povrede propustio Rolan Garos i Vimbldon, kao i turnire u Madridu, Rimu, Kvinsu, Montrealu i Sinsinatiju.

Alkaraz brani titulu na Ju Es openu. On je prošle godine u finalu turnira u Njujorku pobedio Italijana Janika Sinera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

