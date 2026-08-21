BANKOMAT ZAROBIO NOVAC: Muškarac pokušao da položi 6.000 evra u bankomat, uređaj prekinuo transakciju, a evo šta je pisalo na potvrdi

MUŠKARAC iz Nemačke našao se u nesvakidašnjoj situaciji nakon što je pokušao da položi 6.000 evra u gotovini na bankomat, ali je uređaj prekinuo transakciju i na potvrdi prikazao da je uplatio - nula evra.

Foto: Kyrylo Syvun / Alamy / Profimedia

Svoje iskustvo opisao je na Reditu, navodeći da se sve dogodilo u nedelju uveče na bankomatu grupacije Volksbank. Uređaj se zbog renoviranja poslovnice nalazi u privremenom kontejneru, prenosi Kamatica.

Muškarac tvrdi da je u bankomat ubacio ukupno 6.000 evra, ali je tokom postupka došlo do tehničkog problema. Transakcija je prekinuta, novac je ostao u uređaju, a potvrda koju je dobio pokazivala je uplatu od svega nula evra.

Banka mu uplatila 1.300 evra

Problem je banci prijavio elektronskom poštom još iste večeri, a već narednog dana kontaktirao je sa njenim predstavnicima.

Usledilo je novo iznenađenje. Na njegov račun privremeno je uplaćeno 1.300 evra, dok je sudbina preostalih 4.700 evra ostala nepoznata.

Prema njegovim navodima, u banci nisu mogli da mu objasne zbog čega mu je uplaćeno baš 1.300 evra.

Razlog zbog kojeg slučaj ne može odmah da bude razrešen jeste način na koji se bankomat kontroliše. Njegovo pražnjenje i proveru obavlja spoljni izvođač, pa će tek nakon pregleda sadržaja uređaja moći da bude utvrđeno koliko se novca nalazi u njemu i da li postoji višak koji odgovara spornoj uplati.

Čekanje može da potraje i dve nedelje

Slučaj je izazvao brojne reakcije na Reditu, gde su se javili korisnici koji tvrde da su imali slična iskustva prilikom polaganja gotovine na bankomatima.

Jedan korisnik, koji navodi da radi u štedionici, objasnio je da se ovakvi problemi najčešće rešavaju za nekoliko dana. Ipak, postupak navodno može da traje i do dve nedelje ukoliko spoljna služba bankomat prazni samo jednom ili dva puta nedeljno.

Muškarac je objasnio i poreklo 6.000 evra. Prema njegovim rečima, novac je dobio nakon prodaje automobila i želeo je odmah da ga položi na račun.

Dok se ne završi provera bankomata, njemu je od ukupnih 6.000 evra privremeno priznato 1.300, dok konačan odgovor o preostalih 4.700 evra tek očekuje.

(24sedam)