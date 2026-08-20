Tenis

MOTIVACIJA VIŠE: Ju-Es open podigao nagradni fond

Filip Milošević

20. 08. 2026. u 17:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nagradni fond teniskog Ju Es opena povećan je na rekordnih 108 miliona dolara, saopštili su danas organizatori poslednjeg grend slem turnira u godini.

МОТИВАЦИЈА ВИШЕ: Ју-Ес опен подигао наградни фонд

Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo je druga uzastopna godina u kojoj je nagradni fond povećan za 20 odsto. 

Šampion i šampionka Ju Es Opena u singlu zaradiće po 5.5 miliona dolara, što će, prema navodima organizatora, biti najveća pojedinačna nagrada za osvajača nekog teniskog turnira.

Objavljeno je i da poraz i ispadanje u prvom kolu donosi 140.000 dolara, što je povećanje za 27 odsto u odnosu na prošlu sezonu.

Ju Es open će se igrati od 30. avgusta do 13. septembra.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

PUTINOV NEBESKI VATROGASAC Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta
Društvo

0 0

PUTINOV "NEBESKI VATROGASAC" Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je ruski avion Iljušin Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), koji će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo na Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu.

20. 08. 2026. u 11:30

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Živi u kući od zlata, na vašarima počeo da peva sa 12 leta: Šta od škole ima LJuba Aličić?

Živi u kući od zlata, na vašarima počeo da peva sa 12 leta: Šta od škole ima Ljuba Aličić?