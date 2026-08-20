MOTIVACIJA VIŠE: Ju-Es open podigao nagradni fond

Nagradni fond teniskog Ju Es opena povećan je na rekordnih 108 miliona dolara, saopštili su danas organizatori poslednjeg grend slem turnira u godini.

Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo je druga uzastopna godina u kojoj je nagradni fond povećan za 20 odsto.

Šampion i šampionka Ju Es Opena u singlu zaradiće po 5.5 miliona dolara, što će, prema navodima organizatora, biti najveća pojedinačna nagrada za osvajača nekog teniskog turnira.

Objavljeno je i da poraz i ispadanje u prvom kolu donosi 140.000 dolara, što je povećanje za 27 odsto u odnosu na prošlu sezonu.

Ju Es open će se igrati od 30. avgusta do 13. septembra.



