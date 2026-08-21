Košarka

NIKAD OŠRIJI NIKOLA JOKIĆ: Saopštio loše vesti nakon Francuske

Танјуг

21. 08. 2026. u 07:03

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Kapiten košarkaša Srbije Nikola Jokić rekao je posle pobede nad Francuskom (90:87) u pripremnom meču da je to bila dobra provera za "orlove" i da je za njega svaka utakmica takmičarska, a ne prijateljska.

НИКАД ОШРИЈИ НИКОЛА ЈОКИЋ: Саопштио лоше вести након Француске

FOTO: Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia

- Mislim da je ovo dobra provera za nas. Atletski spremna ekipa, veoma atipična, sa Viktorom, Rudijem, brzi su, opasni su. U prvom poluvremenu i trećoj četvrtini smo kontrolisali, mali pad u četvrtoj četvrtini, ali dobra utakmica za nas - rekao je Jokić na konferenciji za medije.

Jokić je na pitanje o svojoj formi, nakon što je dao 20 poena, imao devet skokova i osam asistencija, rekao da se "oseća zarđalo".

- Sigurno da je potrebno malo vremena da vratiš igračku kondiciju. Potrebno je malo svim igračima da uđu u ritam, zato postoje ove utakmice i treninzi, nadam se da ćemo se brzo uklopiti ponovo", naveo je kapiten "orlova".

Dodao je Jokić da je za njega svaki meč pripremni i da nema prijateljskih utakmica.

- Za mene je svaka utakmica takmičarska, jedan naš dobar prijatelj kaže da nema prijateljskih, nego da su to sve pripremne utakmice. Gradimo neke navike i nadam se da ćemo kroz sledeći meč da smanjimo broj grešaka. Radujemo se sledećoj utakmici", istakao je košarkaš Denvera.

Na kraju je Jokić upitan o duelima sa Viktorom Vembanjamom.

- Poseban rival. Ne vidim to kao rivalitet, ali Viktor ima šansu da bude najbolji i najedinstveniji igrač kojeg smo videli. Zavisi od njega kako će se uklopiti. Kako da se domogne tih visina. Ima šansu da bude najbolji - zaključio je Jokić.

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