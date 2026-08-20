DEVOJČICA BEZ RODITELJA ZATRAŽILA POMOĆ Vučić joj dao obećanje: Pomoći ćemo u roku od 48 sati (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska Topličkog okruga razgovarao je sa šesnaestogodišnjom devojčicom koja je skoro izgubila majku, a već duže vreme živi bec oca i o kojoj brine tetka.
Devojčica je upitala predsednika da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja ističući da ona nema nikakva primanja sem plate koju zaradi u kafiću i da se o njoj brine tetka koja je njen staratelj.
- Imam 16 godina i zovem se Jovana Arsenijević. Pre dva i po meseca sam izgubila majku, od rođenja odrastam bez oca. Moje pitanje je da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja - rekla je devojčica na šta je predsednik upitap sa kim živi. - Trenutno živim sa tetkom koja mi je staratelj. Nemam nikakva primanja sem plate koju zarađujem sama u kafuću. I učenik sam srednje škole.
Predsednik je Jovani obećao da će joj pomoći:
- Kao što znaš, Jovana, to nije lako, jer staratelji imaju određenu ulogu, ali razumevajući poziciju naći ćemo način da vanistituciono pomognemo. Pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao je Vučić.
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