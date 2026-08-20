Tenis

ISTORIJA: Srbija ima novu reprezentaciju! I to u veoma popularnom sportu!

Новости онлине/С.С.

20. 08. 2026. u 17:20

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Na našim prostorima se odavno igra.

ИСТОРИЈА: Србија има нову репрезентацију! И то у веома популарном спорту!

Foto: Depositphotos / Ruletkka

Odavno je u Srbiji popularna igra - padel! Ovaj sport je metoerski, preko noći, postao hit na našim prostorima, dok je u svetu bez dileme broj 1 kada se radi o najpopularnijima.

Sada će naša država će po prvi put oformiti reprezentaciju u padelu, koja će nastupiti na predstojećim Mediteranskim igrama. Srbiju će u Tarantu kvartet: Teodora Nikolić, Ana Mirković, Petar Ćertić i Uroš Aćimov.

Ovaj sport predstavlja mešavinu tenisa i skvoša. Igra se ograđen staklenim zidovima i žičanom ogradom (od koju lopta ne sme da se odbije ukoliko prvo ne dodirne podlogu). Bodovanje je isto kao u tenisu, a uglavnom se igra "dva na dva", s obzirom na težinu igre.

Ljubitelje padela najviše privlači što ne moraju da crpe svu svoju snagu, već je potrebno dosta razmišljati i narodski rečeno "imati osećaja".

Za razliku od tenisa, lob udarac je prednost, pa se ovaj potez često koristiti i donosi dobre rezultate.

BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu 

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