ISTORIJA: Srbija ima novu reprezentaciju! I to u veoma popularnom sportu!
Na našim prostorima se odavno igra.
Odavno je u Srbiji popularna igra - padel! Ovaj sport je metoerski, preko noći, postao hit na našim prostorima, dok je u svetu bez dileme broj 1 kada se radi o najpopularnijima.
Sada će naša država će po prvi put oformiti reprezentaciju u padelu, koja će nastupiti na predstojećim Mediteranskim igrama. Srbiju će u Tarantu kvartet: Teodora Nikolić, Ana Mirković, Petar Ćertić i Uroš Aćimov.
Ovaj sport predstavlja mešavinu tenisa i skvoša. Igra se ograđen staklenim zidovima i žičanom ogradom (od koju lopta ne sme da se odbije ukoliko prvo ne dodirne podlogu). Bodovanje je isto kao u tenisu, a uglavnom se igra "dva na dva", s obzirom na težinu igre.
Ljubitelje padela najviše privlači što ne moraju da crpe svu svoju snagu, već je potrebno dosta razmišljati i narodski rečeno "imati osećaja".
Za razliku od tenisa, lob udarac je prednost, pa se ovaj potez često koristiti i donosi dobre rezultate.
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