Svet

DŽO BAJDEN UMIRE: Oglasila se supruga bivšeg američkog predsednika

Танјуг

21. 08. 2026. u 07:21

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SURPUGA bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, Džil Bajden (75) potvrdila je da se rak prostate bivšeg predsednika proširio i na kosti, da je svesna da će on da umre ali da se trudi da odbaci negativne misli, kao i da ne može da zamisli život bez njega.

ЏО БАЈДЕН УМИРЕ: Огласила се супруга бившег америчког председника

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, File

- Naravno da se bojim. Pre svega, on je gotovo 10 godina stariji od mene. A uz takvu bolest jednostavno ne smeš da dopustiš mislima da odu u tom smeru. Kao da ne možeš da zamisliš život bez njih. Ali znaš da će umreti - baš kao što znam da ću i ja da umrem. Tako da jedan deo toga jednostavno prihvatiš - rekla je ona, premosi magazin Pipl (People).

Bivša Prva dama SAD rekla je da je njen suprug, nakon što je dobio dijagnozu ostao "snažan" i "otporan", kao i da nije sa njom razgovarao o strahovima i da ona to od njega nije ni očekivala.

- Uvek je bio oslonac naše porodice - rekla je ona.

Prema njenim rečima, oni su odlučili da se ne obaziru na teškoće i da cene vreme koje im je ostalo.

- Naš pristup je - Džo ima rak, umreće, zato hajde da iskoristimo svaki trenutak. Budimo zajedno, pronađimo stvari koje nas vesele. Neka ovo bude pozitivno putovanje - mislim, ne negativno, jer kako bi uopšte moglo da se živi sa tim svaki dan. Ne možeš. Preteško je - rekla je ona.

Kabinet bajdena objavio je u maju prošle godine da mu je dijagnostifikovan agresivni rak prostate u četvrtom stadijumu, koji se proširio na kosti.

Bajden je postao 46. predsednik SAD nakon pobede na predsedničkim izborima 2020., kada je porazio tadašnjeg predsednika Donalda Trampa.

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