POGLED KA POSTOLJU: Odbojkašice sutra u prvom kolu grupe B EP u Brnu igraju sa Austrijom
KREĆE bitka za medalje, ali i olimpijsku vizu. Odbojkašice sutra (14.00) startuju na 34. Evropskom prvenstvo, pošto u prvom kolu grupe B u Brnu igraju sa nejakom Austrijom. Naše devojke su apsolutne favoritkinje i sve osim glatke pobede bilo bi iznenađenje.
Predvođene kapitenkom Maje Ognjenović i jednom od najboljih igračica sveta, Tijanom Bošković Srpkinje su doputovale u češki grad odlučne da na šampionatu Starog kontinenta odu što dalje. U ovom trenutku ne razmišljaju o plasmanu na LOI 2028.u Los Anđelesu, već žele da idu korak po korak s nadom da će se kući vratiti sa medaljom i to što sjajnijom. Pre tri godine bile su druge, a u svojoj kolekciji imaju tri zlata, tri srebra i dve bronze. Titulu brani Turska, koja je uz Italiju najveći favorit za krunu. Naša podmlađena selekcija prvo juri polufinale, a potom i medalju.
Izabranice Zorana Terzića doputovale su u Brno u sredu popodne, pre treninga imale su obavezni foto sešn za CEV. Bile su raspoložene, vedre, nasmejane... I sve su potpisivale odbojkaške lopte.
- Mladost je na našoj strani. Nadam se da ćemo lepo da izgledamo – istakla je za RTS Slađana Mirković.
Naše devojke ne potcenjuju Austrijanke, jer je najvažnije da podižu formu iz utakmice u utakmicu. Možda je dobro što na početku imaju na papiru najlakšeg rivala. Austrijanke su 43.na svetskoj rang listi, a 24.na evropskoj. Srpkinje su trenutno prve u Evropi i desete na svetu. I važno je da to dokažu na terenu.
- Uzbuđena sam – ne krije iskusna tehničarka Slađana Mirković. – Konačno se približila prva utakmica na šampionatu. Vredno smo radile par meseci. Posle Lige nacija imale smo jače pripreme, osećam da smo spremne.Zato jedva čekamo da krene šampionat i nadam se da ćemo ostvariti željeni rezultat.
Srpkinje su pre tri godine u Briselu u dramatičnom finalu izgubile od Turske – 2:3. Naša selekcija je od prošle godine podmlađena, ali i odlučna da nastavi trofejni niz na evropskim prvenstvima.
U ovom trenutku prvi cilj je osvojiti prvo mesto u grupi B, kako bi u osminifinala i četvrftfinalu izbegle olimpijskog i svetskog šampiona, Italiju, koja je apsolutni favorit grupe D u Geteborgu. Srpkinje posle Austrije očekuje, verovatno i najteži ispit u grupi, okršaj sa Češkom. Potom slede dueli sa Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Prve četiri idu u osminufinala, ali je i jasno da nije svejedno biti prvi ili drugi u grupi. Polufinale i mečevi za zlato i bronzu su u Istanbulu.
Selektor Zoran Terzić je poveo 15 devojaka, a najmlađa Nađa Antonović moraće da se preseli na tribinu i da bodri saigračice.
- Atmosfera na treninzima je bila jako dobro. Uzbuđene smo i verujem da će prva utakmica na šampionatu pokazati da smo spremne za izazov – primetila je jedna od debitantkinje na šampionatima Starog kontinenta Branka Tica.
Šmid: Pričaćemo unucima
ZA razliku od Srbije, Austrijanke su plasmanom na EP napravile veliki uspeh. Selekcija je spoj mladosti i iskustva, kapiten je Nina Nesimović, a tehničarka Dana Šmit je uoči puta za Brno priznala koliko su impresionirane učešćem na šampionatu:
- Trebalo bi da uživamo na EP, jer ne znam koliko često se dobija ovakva prilika o kojoj možeš da pričaš svojim unucima. EP će biti iskustvo koje nam niko ne može oduzeti.
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