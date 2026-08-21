Svet

"VREME RADI PROTIV KIJEVA I EVROPSKE UNIJE": Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju aktivne kontakte na više nivoa

V.N.

21. 08. 2026. u 08:10

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RUSIJA i Sjedinjene Američke Države nastavljaju aktivne kontakte na više nivoa, uključujući saradnju administracija i specijalnih službi, dok Moskva ostaje otvorena za dijalog o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

ВРЕМЕ РАДИ ПРОТИВ КИЈЕВА И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: Русија и Сједињене Америчке Државе настављају активне контакте на више нивоа

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema njegovim rečima, komunikacija Moskve i Vašingtona nije prekinuta.

 - Aktivan rad sa američkom stranom nastavlja se na sistematskoj osnovi, kako na nivou administracija, tako i preko specijalnih službi - rekao je Rjabkov.

On je naglasio da je Rusija spremna da razgovara sa SAD i sasluša eventualne nove američke inicijative za mirno rešenje ukrajinskog sukoba, ali je poručio da to ne podrazumeva odustajanje Moskve od njenih ključnih stavova.

Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je govorio o potrebi da se u mirovni proces unesu nove ideje.

 - Spremni smo da ih saslušamo, ako se upravo u tome sastoje pomenuti američki ’napori’. Ostajemo otvoreni za dijalog sa Vašingtonom, ali to ne znači da ćemo odstupiti od svojih principijelnih pozicija - naveo je Rjabkov.

On je istovremeno ocenio da „vreme radi protiv Kijeva i Evropske unije“, dodajući da će oni morati da uzmu tu okolnost u obzir.

 

Moskva o pregovorima sa Kijevom

Govoreći o mogućnosti političkog rešenja sukoba, Rjabkov je poručio da je Rusija spremna da razmotri „sve razumne predloge i ideje“, ali pod uslovom da oni uzimaju u obzir trenutnu situaciju na terenu i ciljeve koje je postavio ruski predsednik Vladimir Putin.

 - Ruska Federacija je spremna da sasluša sve razumne predloge i ideje koji su u skladu sa ciljevima koje je postavio predsednik Rusije i koji odgovaraju realnosti nastaloj ’na terenu’- rekao je Rjabkov.

S druge strane, Moskva odbacuje rešenja koja bi, prema njenoj oceni, bila zasnovana na maksimalističkim zahtevima Kijeva i Evropske unije.

Rjabkov je posebno upozorio da Rusija neće prihvatiti scenario u kojem bi pregovori bili iskorišćeni za dobijanje vremena za jačanje ukrajinskih oružanih snaga.

 - Pokušaji da se nametnu maksimalistički zahtevi EU i Ukrajine ili da se kupi vreme za ponovno naoružavanje Oružanih snaga Ukrajine apsolutno su neprihvatljivi i po definiciji ne mogu doprineti održivom rešenju - zaključio je Rjabkov.

(Alo)

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