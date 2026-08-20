TRI GODINE JE ČEKALA OSVETU: Bivša prva teniserka sveta ponizila Kirjosa jednom fotografijom

Poslala je i kratku poruku...

Foto: Instagram/simonahalep

Tri godine nakon što je pretrpela javno poniženje od strane Nika Kirjosa, Simona Halep je dočekala trenutak da bivšem „moralnom sudiji“ svetskog tenisa pokaže šta znači ironija sudbine.

Kada je Simona Halep 2023. godine prolazila kroz pakao suspenzije, Kirjos ju je nazvao „krompirom“ i podrugljivo izjavio:

- Ja igram na bananama i koka-koli u bitkama od pet setova. Moj skor govori sam za sebe. Možda bi igrači trebalo da prestanu da uzimaju s**nja.

Čim je vest o Kirjosovom pozitivnom testu na kokain u Majorci odjeknula svetom, Simona je na Instagramu objavila fotografiju koja govori više od hiljadu reči: flašu koka-kole i gomilu banana. Bez ijedne napisane reči, Halep je ismejala Kirjosovu nekadašnju aroganciju, podsećajući ga na njegove sopstvene reči dok mu se karijera ruši.

Foto: Instagram/simonahalep

Halep se tu nije zaustavila. Ubrzo je usledila i poruka koja je direktno ciljala na Kirjosov karakter i njegove prethodne napade:

- Nikada ne šutiraj nekoga dok je na dnu. Život ima čudan način da menja pozicije, a još čudniji način da otkrije razliku između nezgode i izbora - poručila je Simona.

Ovom izjavom, Rumunka je jasno napravila distinkciju između svog slučaja (kontaminirani suplement) i Kirjosovog priznanja da je koristio kokain, što se u svetu sporta smatra svesnim izborom i „supstancom zloupotrebe“.

Nik Kirjos, koji se godinama predstavljao kao borac za „čist sport“ dok je brutalno vređao kolege, sada se suočava sa istom sudbinom koju je drugima priželjkivao. On je priznao da je bio pozitivan na benzoilekgonin (metabolit kokaina) nakon turnira u Majorci 22. juna.

Iako je Kirjos pokušao da izazove sažaljenje pričom o povredama i mentalnom zdravlju, rekavši da mu je „telo otkazalo“ i da se osećao „usamljeno“, Simona Halep mu je svojom reakcijom stavila do znanja da svet ne zaboravlja njegove uvrede.

Dok je Simona Halep uspela da dokaže nevinost i vrati se na teren, Kirjosa čeka teži put. ITIA je potvrdila da je suspendovan od 4. avgusta i da mu je zabranjen pristup svim turnirima, uključujući i Grend slemove.