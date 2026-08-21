PREDSEDNIK NASTAVLJA OBILAZAK SRBIJE: Vučić danas u poseti 4 okruga, ovo je detaljan program
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce, Ub, Medveđu, Lebane i Bojnik.
Detaljan program posete pročitajte u nastavku:
08.30 Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača (Bosut, Sremska Mitrovica)
09.45 Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci (Bogatić)
10.50 Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ – (Provo, Vladimirci)
11.45 Obilazak kompanije „Z.A. Fruit” (Koceljeva)
12.20 Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima (Koceljeva)
13.10 Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” (Ub)
17.05 Obilazak sedam socijalno ugroženih porodica (Medveđa)
18.00 Obilazak firme „Interfood S80” (Lebane)
18.50 Obilazak domaćinstva porodice Ilić (Kacabać, Bojnik)
Podsećamo, predsednik je prethodnih dana obišao brojne delove Srbije kojis u slabije razvijeni, te u razgovoru sa meštanima doneo odluku o rešvanju nekih od značajnijih problema za ljude koji su odlučili da ostanu u našoj zemlji i tu žive.
BONUS VIDEO: Narod dočekao Vučića u Prokuplju
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