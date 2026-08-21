Politika

PREDSEDNIK NASTAVLJA OBILAZAK SRBIJE: Vučić danas u poseti 4 okruga, ovo je detaljan program

В.Н.

21. 08. 2026. u 07:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce, Ub, Medveđu, Lebane i Bojnik.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВЉА ОБИЛАЗАК СРБИЈЕ: Вучић данас у посети 4 округа, ово је детаљан програм

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Detaljan program posete pročitajte u nastavku:

08.30 Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača (Bosut, Sremska Mitrovica)

09.45 Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci (Bogatić)

10.50 Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ – (Provo, Vladimirci)

11.45 Obilazak kompanije „Z.A. Fruit” (Koceljeva)

12.20 Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima (Koceljeva)

13.10 Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” (Ub)

17.05 Obilazak sedam socijalno ugroženih porodica (Medveđa)

18.00 Obilazak firme „Interfood S80” (Lebane)

18.50 Obilazak domaćinstva porodice Ilić (Kacabać, Bojnik)

Podsećamo, predsednik je prethodnih dana obišao brojne delove Srbije kojis u slabije razvijeni, te u razgovoru sa meštanima doneo odluku o rešvanju nekih od značajnijih problema za ljude koji su odlučili da ostanu u našoj zemlji i tu žive.

BONUS VIDEO: Narod dočekao Vučića u Prokuplju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

PUTINOV NEBESKI VATROGASAC Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta
Društvo

0 0

PUTINOV "NEBESKI VATROGASAC" Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je ruski avion Iljušin Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), koji će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo na Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu.

20. 08. 2026. u 11:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTA JE! Preselo mu letovanje u Hrvatskoj - Za ovo vam više nikad neću plaćati

"DOSTA JE!" Preselo mu letovanje u Hrvatskoj - "Za ovo vam više nikad neću plaćati"