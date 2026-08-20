Politika

MILICA NIKOLIĆ "RASTURILA" MARINIKU: Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš

В.Н.

20. 08. 2026. u 21:12

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MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na "lešinarenje" Marinike Tepić u vezi sa požarom u Deliblatskoj peščari.

МИЛИЦА НИКОЛИЋ РАСТУРИЛА МАРИНИКУ: Ако је Пешчара у пламену, не значи да треба да лешинариш

Foto SNS

- Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš!Ako vas studenti neće, ne znači da treba tragediju da koristiš, kako bi se dodvorila. Dokazaće se kako ste delili 1,3 mlrd e, za rušenje države koristeći tragedije, i tu vam neće ništa pomoći, jer srpska država nije igračka! - navela je Nikolićeva.

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