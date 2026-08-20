MILICA NIKOLIĆ "RASTURILA" MARINIKU: Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš

MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na "lešinarenje" Marinike Tepić u vezi sa požarom u Deliblatskoj peščari.

Foto SNS

- Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš!Ako vas studenti neće, ne znači da treba tragediju da koristiš, kako bi se dodvorila. Dokazaće se kako ste delili 1,3 mlrd e, za rušenje države koristeći tragedije, i tu vam neće ništa pomoći, jer srpska država nije igračka! - navela je Nikolićeva.

Ako je Peščara u plamenu, ne znači da treba da lešinariš!Ako vas studenti neće, ne znači da treba tragediju da koristiš, kako bi se dodvorila.

Dokazaće se kako ste delili 1,3 mlrd e, za rušenje države koristeći tragedije, i tu vam neće ništa pomoći, jer srpska država nije igračka! pic.twitter.com/QxO5m4bVY4 — Milica Nikolić (@MilicaRNikolic) August 20, 2026