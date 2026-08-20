ŠEŠELJ: Nikad nisam imao državljanstvo BiH
JA nikada nisam imao državljanstvo BiH, iako sam rođen u centru Sarajeva, u porodilištu bolnice Koševo — najdužem centru Sarajeva, kazao je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za Informer TV.
- Nikad nisam bio upisan u knjigu državljana. Prva knjiga državljana u koju sam upisan bila je knjiga državljana Srbije, upisan sam '86. ili '87. godine kad sam morao da vadim ličnu kartu - kazao je Šešelj.
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