Politika

ŠEŠELJ: Nikad nisam imao državljanstvo BiH

Novosti online

20. 08. 2026. u 22:58

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JA nikada nisam imao državljanstvo BiH, iako sam rođen u centru Sarajeva, u porodilištu bolnice Koševo — najdužem centru Sarajeva, kazao je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za Informer TV.

ШЕШЕЉ: Никад нисам имао држављанство БиХ

Foto: TV Pink Printksrin

- Nikad nisam bio upisan u knjigu državljana. Prva knjiga državljana u koju sam upisan bila je knjiga državljana Srbije, upisan sam '86. ili '87. godine kad sam morao da vadim ličnu kartu - kazao je Šešelj.

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