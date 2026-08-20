ŠEŠELJ: Nikad nisam imao državljanstvo BiH

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu "Svoj na svome" i dodao da će do izmena Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima doći zbog njegovih uočenih slabosti.