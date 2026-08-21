MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Evo koliko će novca Crvena zvezda zaraditi od Lige Evrope

Crvena zvezda je posle 3:0 protiv Viktorije Plzenj na pragu plasmana u Ligu Evrope, a poznata je i okvirna računica koliko će novca u kasu šampiona Srbije od bonusa UEFA.

FOTO: FK Crvena zvezda

Startni prihod Crvene zvezde u Ligi Evrope biće nešto veći od 10 miliona evra, najverovatnije ne veći od 11.000.000.

Bonus UEFA za ulazak u Ligu Evrope je 4,31 miliona evra, a tu je i novac na osnovu rangiranja klubova po desetogodišnjem učinku. Prošle sezone je Zvezda po tom osnovu došla do 5,96 miliona.

Porazom od Hapoel Ber Ševe Zvezda je automatski izgubila 4,29 miliona evra, koliko ide na račun poraženima u plej-ofu za Ligu šampiona.

Crvena zvezda je propuštanjem plasmana u Ligu šampiona ostala bez startnog prihoda od UEFA bonusa od oko 25 miliona evra i realne šanse da ode preko 30. Kao učesnik elitnog takmičenja sezoni 2024/25, inkasirala je 32.024.000.

Crvena zvezda je u takmičarskoj 2025/26. stigla u Ligu Evrope preko plej-ofa za Ligu šampiona i ukupan prihod posle osvajanja 14 bodova i plasmana u šesnaestinu finala bio 19 miliona evra (startni bonus 14.563.000 evra, plus 4.470.000 za rezultate).

U Ligi Evrope se sve daleko manje plaća u odnosu na Ligu šampiona. Pobeda u drugom po snazi takmičenju UEFA je svega 450.000 evra, remi 150.000. U elitnom to je 2.100.000 i 700.000.