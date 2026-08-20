PREDSEDNIK VUČIĆ SE HITNO OGLASIO: Upravo sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na društvenoj mreži Instagram.
- Upravo sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR, u skladu sa Rezolucijom 1244 UN, zaustavi teror nad Srbima, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine - naveo je predsednik u opisu videa.
- Poslednjih pet godina traje neprekidan progon nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sve vreme uz ćutanje onoga što eufemistički zovemo Međunarodna zajednica. Ćuti Evropska unija, ćuti NATO, ćute svi ostali - započeo je predsednik.
- Taj prognos se sastoji od toga što u poslednjih pet godina imamo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. 257 uhapšenih Srba ni krivih ni dužnih i po pravilu teško pretučenih, mlatretiranih od strane tzv. polivijksih službi tzv. Kosova. Upravo sam uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa kojim sam nedavno imao razgovor na marginama Pariskog samita i zatražio da NATO ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun sa srpskim stanovništvom na Severu pokrajine - kazao je predsednik.
Dodaje i to da je načelnik generalštaba Srbije, Milan Mojsilović imao veoma težak razgovor sa šefom KFOR-a Uzkanom Ultašem.
- Zamolili smo da to ne rade, jer je to uvek bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost i ničega od svega toga ne bi bilo da su Evropska unija i da je Zapad poštovao ono što je potpisao u aprilu 2013. godine. Zato što to nisu poštovali, nije postojala Asocijacija srpksih opština, zato što se prava ne poštuju zato se sve ove stvari i danas dešavaju - rekao je Vučić.
- Zato sam uputio pismo Ruteu i zamolio da odustanu od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti. Verujem da će njegov sud biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja, a mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine ne isključujući mogućnost sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti UN po pitanju Kosova i Metohije, jer teror Aljbina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora da prestane - zaključio je on.
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