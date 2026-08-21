E, PA SRBI SLUŠAJTE! "Da se Rijera zove Janko Petrović..."

Albert Rijera je imao uspešan debi na klupi Crvene zvezde. Šampion Srbije je u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope savladao Viktoriju Plzenj sa 3:0 i ima ogromnu prednost pred revanš u Češkoj.

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Bivši srpski fudbaler, menadžer i glavni skaut Las Palmasa Branko Milovanović je analizirao sinoćnu utakmicu. Bio je zadovoljan mnogim stvarima kojima je video u igri crveno-belih, a i u samoj najavi utakmice rekao je da češka ekipa nije bi blizu nivoa kog na "Marakani" treba da se plaše. I bio je u pravu.

Albert Rijera je doneo mnogo novih zahteva i delovalo je da su njegovi igrači pomalo preopterećeni instrukcijama na početku meča. Pazili su da "drže poziciju", a to se pre svega odnosi na one koji su rotirali - Seola, Lukasena, Krunića.

- Tačno je, ali prvi put je Zvezda igrala u ovoj formaciji, to je normalno. Malo je zapravo tu iznenadila Viktorija Plzenj jer je izašla u visoki presing bez ikakvog rezona. To je očekivano, ako imate ekipu koja to može da izdrži. Ako nemate kao što nema Viktorija Plzenj, osuđeni ste na propast. Donela je ta pauza za hidrataciju promenu u igri, ali ipak je individualni kvalitet razlika. Zvezda je na svakoj poziciji jača od Viktorije iz Plzenja - rekao je Milovanović za TV Arena Sport.

- Za početak, bilo je to iznenađenje sa Seolom i Lukasenom, nismo znali da je Lukasen i igrao desnog beka dosta puta ranije u karijeri. Danas je to ispalo dobro, ali u jačim utakmicama u Lige Evrope - biće teško. Danas nije imao brzog igrača ispred sebe. Opet, fenomenalna zamisao trenera. Rade Krunić može da igra štopera i igrao ga je već, sada u sredini terena mu je teže sve da stigne u ovim godinama. Pokazao se dobro - rekao je Milovanović.

Nastavio je u istom ritmu.

- Što se tiče igre sa 'sidrašem' tj. visokog napadača, veličina trenera je da shvati koje igrače poseduje i onda modeluje igru. Zvezda poseduje četiri fenomenalna napadača, s ovim koji dolazi, tako da svakog bar za malo popravi i njegov zadatak je ispunjen.

Da li je Albert Rijera već preporodio ekipu ili se možda malo preteralo s euforijom?

- Nije Rijera uradio još ništa, ovu ekipu selektirao je menadžer i trener Stanković. Prošao je pripreme s ekipom. Nije imao sreće u utakmici Lige šampiona i niko ne može da me ubedi da Zvezda ne bi izgledala isto ovako da je ostao. Opet, svaka promena donese nešto novo, Rijerin rad ćemo videti u narednom periodu - rekao je Milovanović i dodao:

- Euforija? Mi smo Srbi poznati po tome, da se Rijera zove Janko Petrović, ne bi bilo ovako. Mi Srbi patimo od Španaca. Otom-potom. Verujem da je pravi trener za Zvezdu, vreme će pokazati da je to to, ali ne zaboravite da je ova ekipa igrala fenomenalno kod Stankovića pre nekoliko meseci. I protiv Lila i protiv Selte, bila na visokom nivou, ne treba rad Dejana Stankovića oceniti kao neuspešan jer je dubok trag ostavio u Zvezdi i kao igrač, trener i kao čovek.