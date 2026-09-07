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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

07. 09. 2026. u 07:18

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

LaPresse / Sipa USA / Profimedia

TURSKA PRVA LIGA

16.00 Esenler Erokspor - Kajzerispor 1 (sa 2.50 na 2.25)

RUMUNSKA SUPERLIGA

16.30 Volunari - Arges UG 0-2 (sa 1.60 na 1.50)

BOLIVIJA KOPA SIMON BOLIVAR

18.00 Hiska Nasional - Čako FK Pando 1 (sa 1.40 na 1.25)

SERIJA A

18.30 Kaljari - Leće 1 (sa 2.30 na 2.00)

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