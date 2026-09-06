Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

06. 09. 2026. u 09:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

3+ TIKET ZA NEDELjU

17.30 Arsenal - Čelsi UG 3+ (1.70)

17.30 Ajntraht Frankfurt - Augsburg UG 3+ (1.48)
20.45 Marselj - Pariz UG 3+ (1.62)

 Ukupna kvota: 4.08

 

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