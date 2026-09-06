3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
17.30 Arsenal - Čelsi UG 3+ (1.70)
20.45 Marselj - Pariz UG 3+ (1.62)
Ukupna kvota: 4.08
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