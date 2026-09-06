JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
POGODILI smo sva tri predloga, istome se nadamo i danas.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Nedelja
14.30 Herenven - AZ Alkmar |1+&2+ (1.28)
16.30 Sion - Tun |1+&2+ (1.30)
Ukupna kvota: 2.15
Pronašli smo vam dva para za golove, biramo timove koji igraju otvoreno, na gol više, a uz to tipujemo dvojku na Barsu koja pobedom može već u ranom delu prvenstva pobeći tri boda Real Madridu i usamiti se na vrhu tabele.
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