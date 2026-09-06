Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

06. 09. 2026. u 08:30

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POGODILI smo sva tri predloga, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Nedelja

14.30 Herenven - AZ Alkmar |1+&2+ (1.28)

16.15 Valensija - Barselona 2 (1.29)
16.30 Sion - Tun |1+&2+ (1.30)

Ukupna kvota: 2.15

Pronašli smo vam dva para za golove, biramo timove koji igraju otvoreno, na gol više, a uz to tipujemo dvojku na Barsu koja pobedom može već u ranom delu prvenstva pobeći tri boda Real Madridu i usamiti se na vrhu tabele.

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