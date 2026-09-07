JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
PONOVO smo rutinski pogodili sva tri predloga i na sjajan način završili nedelju.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Ponedeljak
19.00 Mitjiland - Nordsjeland |1+&2+ (1.38)
20.45 Udineze - Lacio D 1+ (1.42)
Ukupna kvota: 2.35
U golove verujemo na danskom derbiju kola, a dodajemo i da će razigrani Udineze pogoditi mrežu protiv Lacija koji je sumnjinog kvaliteta ove godine, dok fiks dajemo na Al Hilal koji je na sjajan način otvorio novu sezonu.
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