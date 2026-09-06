JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
17.00 Molde - KFUM Oslo GG (1.60)
17.30 Arsenal - Čelsi |1+&2+ (1.52)
19.00 Trabzon - Genčerbirligi 1 (1.55)
Kvota: 3.77
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