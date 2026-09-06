Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

06. 09. 2026. u 08:03

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег Тип тикета

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

17.00 Molde - KFUM Oslo GG (1.60)

17.30 Arsenal - Čelsi |1+&2+ (1.52)

19.00 Trabzon - Genčerbirligi 1 (1.55)

Kvota: 3.77

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