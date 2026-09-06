Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

06. 09. 2026. u 08:12

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

15.00 Heken (Ž) - Malme (Ž) |2+ (2.50)

20.45 Marsej - Pariz |2+ (2.65)

Ukupna kvota: 6.63

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