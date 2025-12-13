TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

13. 12. 2025. u 11:40

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Aston vila - ARSENAL 2:1

Bornmut - ČELSI 0:0

Lids - LIVERPUL 3:3

Lorijen - LION 1:0

PSŽ - REN 5:0

DINAMO - HAJDUK 1:1

Augsburg - LEVERKUZEN 2:0

BENFIKA - SPORTING 1:1

C. ZVEZDA - Vojvodina 0:1

REAL M. - Selta 0:2

Bilbao - ATLETIKO M. 1:0

Bašakšehir - FENERBAHČE 1:1

FKSB - DINAMO 0:0

NAREDNI MEČEVI

subota

ARSENAL - Vulvs 1 1.18

ČELSI - Everton 1 1.65

LIVERPUL - Brajton 1 1.75

REN - Brest 1 1.85

Lokomotiva - HAJDUK 2 2.05

LEVERKUZEN - Keln 1 1.55

SPORTING - AVS 1 1.09

TSC - C. ZVEZDA 2 1.25

ATLETIKO M. - Valensija 1 1.29

nedelja

LION - Avr 1 1.60

Slaven - DINAMO 2 1.63

Moreirense - BENFIKA 2 1.33

Alaves - REAL M. 2 1.57

DINAMO - Metaloglobus 1 1.25

ponedeljak

FENERBAHČE - Konja 1 1.27

