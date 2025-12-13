IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Aston vila - ARSENAL 2:1
Bornmut - ČELSI 0:0
Lids - LIVERPUL 3:3
Lorijen - LION 1:0
PSŽ - REN 5:0
DINAMO - HAJDUK 1:1
Augsburg - LEVERKUZEN 2:0
BENFIKA - SPORTING 1:1
C. ZVEZDA - Vojvodina 0:1
REAL M. - Selta 0:2
Bilbao - ATLETIKO M. 1:0
Bašakšehir - FENERBAHČE 1:1
FKSB - DINAMO 0:0
NAREDNI MEČEVI
subota
ARSENAL - Vulvs 1 1.18
ČELSI - Everton 1 1.65
LIVERPUL - Brajton 1 1.75
REN - Brest 1 1.85
Lokomotiva - HAJDUK 2 2.05
LEVERKUZEN - Keln 1 1.55
SPORTING - AVS 1 1.09
TSC - C. ZVEZDA 2 1.25
ATLETIKO M. - Valensija 1 1.29
nedelja
LION - Avr 1 1.60
Slaven - DINAMO 2 1.63
Moreirense - BENFIKA 2 1.33
Alaves - REAL M. 2 1.57
DINAMO - Metaloglobus 1 1.25
ponedeljak
FENERBAHČE - Konja 1 1.27
